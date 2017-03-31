Senaristler ‘günlük hayat ritminde akan’ dizi sürelerine ‘isyan etti’: Mutsuzuz, yazmıyoruz!

Sektörün en önemli sorunlarından biri olan uzun dizi sürelerine ‘isyan’ eden Senaryo Yazarları Derneği (Sen-Der), senaristlerin 60 dakikalık bölümler yazmak üzere örgütlendikleri açıkladı.

Senaryo Yazarları Derneği’nin (Sen-Der) Twitter hesabından, ‘YerliDizinYersizUzun’ etiketiyle paylaştığı açıklamada, “Her hafta 140 dakikalık metin üretmek için, hayatımızda başka hiçbir şey yapmaya fırsat vermeyecek şekilde çalışmaya mecbur olmaktan ötürü mutsuzuz” dendi.

Çok sayıda senaristin bu tempo nedeniyle mesleği bıraktığı ifade edilen açıklamada, “Yazdığımız dizilerin her bir bölümünün, yurt dışına satılırken üçe bölünmesi ve çarpı üç bölüm para kazandırması uğruna, sinema dilinden uzak, günlük hayat ritminde akan senaryolar yazdığımız için mutsuzuz” ifadeleri kullanıldı.

‘Mutsuzuz’

Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar uzun süreli diziler çekilmediğinin altını çizen Sen-Der, yıllar önce dizilerin 90 dakika olmasına tepki göstermelerinin ardından yayın sürelerinin 150 dakikaya kadar çıktığını hatırlatarak şöyle devam etti: “Bu tempo yüzünden çok hızlı yıprandığımız, yıprandığımız için de, yapımcıların kolayca senarist değiştirebilme halinden ötürü mutsuzuz. Süreler yüzünden hikayelerimizi hızlı tükettiğimiz, sonrasında top çevirerek kendi hikaye ve karakterlerimize ihanet eder duruma düştüğümüz için mutsuzuz…Uzun süreler yüzünden hikayesini sezon finalinden önce tüketen, tükettiği için de sezon ortasında final yapan diziler ve işsiz kalan bütün dizi çalışanları adına mutsuzuz.”

#YerliDiziYersizUzun sizce senaristler metne "Gereksiz uzun bakışma." mı yazıyor? Buna gerçekten inanan var mı? — SenaryoYazarları Der (@SENDER_tr) March 30, 2017

Senaristlerin 60 dakikalık bölümler yazmak üzere örgütlendiklerini açıklayan Sen-Der, reklam bütçelerinin bu sürelere göre düzenlenmesi çağrısında bulundu: “Biz aşağıda ismi bulunan senaryo yazarları olarak 60 dakikadan uzun süren diziler yazmamak için bir araya geldiğimizi, güç birliği oluşturduğumuzu ve görmezden gelinemeyecek, gözden çıkarılamayacak bir çoğunluğa ulaşmak için çalıştığımızı sektöre ve kamuoyuna ilan etmek isteriz.Dizilerin ve kanalların gelir kaynağı olan reklam bütçelerinin, bu sürelere göre revize edilmesini, tüm birimlerin bu konuda iş birliği içinde olmasını ve el birliğiyle, hızla bir batağa doğru giden Türkiye dizi sektörünün intiharına mani olmak için bu karar ve eylemimizin desteklenmesini bütün oyuncu, set çalışanı, yönetmen arkadaşlarımız ile yapımcılarımıza rica ile beyan ederiz.”