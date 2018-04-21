Sen neymişsin be abi: Muhtarlar, bildiriyle kendilerini ‘devlet adamlığının yanında baba, doktor, psikolog’ ilan ettiler

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Muhtarlar Derneği ilginç bir bildiriye imza attı. Muhtarlığın önemini halka anlatmak isteyen muhtarlar, kantarın topuzunu kaçırınca kendilerini ‘devlet adamı, anne, baba, doktor, psikolog, avukat’ olarak tanımladı.

Evrensel’den Birkan Bulut’un haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la sık sık buluşarak gündeme gelen muhtarlar, ne kadar önemli olduklarını halka anlatmak için bildiri dağıttı. Mamak’taki Muhtarlar Derneği tarafından kaleme alınan bildiride, kendilerini ‘devlet adamı’ olarak tanımlayan muhtarlar, “Muhtar, devlet adamlığının yanında bir anne bir baba gibi bütün özelinizi paylaştığınız kişidir” dedi.

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‘Muhtar kimdir’ başlıklı bildiride şöyle dendi: “Muhtar, başınız derde düştüğünde mahallenizide kapısını çaldığınız ilk kişidir. Muhtar, mahallenizde devleti temsil eder. Ancak devlet adamlığının yanında bir anne bir baba gibi bütün özelinizi paylaştığınız kişidir. Devletin içinde olup hem vatandaşına hem devletine bu kadar yakın olan bir devlet organı daha yoktur. Muhtar devletin mahalledeki şefkat elidir. Muhtar mahallesinde çalışma saatleri kanunla belirlenmiş ancak 24 saat hizmet veren, hangi saatte olursa olsun vatandaşa kapısı açık olan tek devlet kurumudur.”

Bildirinin devamında muhtarlar, hem bir avukat hem doktor hem de psikolog olarak da tarif edildi: “Muhtar ölünüzle, dirinizle, düğününüzle derneğinizle, yolunuzla kaldırımınızla, çöpünüzle, asfaltınızla yanmayan sokak lambanızla yani sizin herşeyinizle ilgilenen tek devlet kurumudur. Avukatlık işi olan da, doktorluk işi olan da eşiyle kavga eden de, kızı kaçan da hep muhtara koşar. Muhtar bazen bir avukat, bazen bir doktor, bazen bir psikologtur. Muhtar bazen bir baba, bazen bir annedir. Aslında muhtar sizin herşeyinizdir.”