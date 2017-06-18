Sen misin su şişesini tekmeleyen! Oyundan alınmasına tepki gösteren oyuncusuna kafa attı

İspanya’da Getafe ve Huesca arasında oynanan La Liga 2 play-off yarı final rövanş maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Huescalı oyuncu, teknik direktörünün fiziki müdahalesine maruz kaldı.
Ajansspor’da yer alan habere göre, Getafe’nin 3-0 kazanarak final biletini aldığı karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında David Lopez’i oyundan çıkaran Huesca Teknik Direktörü Juan Antonio Anquela, Alvaro Vadillo’yu sahaya sürdü.
Anquela, kendisine söylenerek yedek kulübesine yürüyen ve yerdeki su şişesini tekmeleyen Lopez’in peşinden giderek oyuncusuna ‘kafa attı’.
El encontronazo entre Anquela y David López. #SueñosDePrimera pic.twitter.com/DlhS8iIuWt
— La casa del fútbol (@casadelfutbol) 17 Haziran 2017