Sen misin penaltı atışını protesto eden! İki oyuncu ikişer, teknik direktör üç yıl futboldan men edildi

Vietnam Birinci Futbol Ligi’nin altıncı haftasında oynanan Ho Chi Minh City-Long An karşılaşmasında hakemin verdiği penaltı kararını protesto eden Long An kulübünün iki oyuncusuna ikişer, teknik direktörüneyse üç yıl men cezası verildi.

Gerekçe: Maçın akışını bozmak ve hakem kararına saygı göstermemek

AA’nın haberine göre, hakemi Nguyen Trung Thu’nun, 80’nci dakikada Ho Chi Minh City lehine verdiği penaltı atışı sırasında arkasını dönen kaleci Nguyen Minh Nhut ve oyun başladıktan sonra hareket etmeyen kaptan Huynh Quang Thanh, ‘maçın akışını bozdukları ve hakem kararına saygı göstermedikleri’ gerekçesiyle ikişer yıl, teknik direktör Ngo Quang Sang ise üç yıl futboldan men edildi.

Son 10 dakikasına 2-2 eşitlikle girilen mücadele, penaltı atışı sonrası 3-2 geriye düşen Long Anlı futbolcuların oyun başladıktan sonra savunma yapmaması sonucu, Ho Chi Minh City’nin 5-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.