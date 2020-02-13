‘Sen kimsin de bize midye ısmarlıyorsun’ cinayeti: İki kişi tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama kavgasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan beş kişiden üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken ikisi tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayatını kaybeden Umut T. Fotoğraflar: DHA

Olay, 10 gün önce Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Umut T. ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen beş kişilik gruba “Size midyeleri biz ısmarlayalım” teklifinde bulundu. Teklife “Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız” diyerek tepki gösteren grup ile Umut T.’nin aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında silahını çeken A.D, Umut T.’yi vurdu. Hastaneye kaldırılan Umut T. üç gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen beş kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Umut T.’yi öldürdüğü tespit edilen A.D ve ona yardım ettiği belirtilen Y.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavga, Umut T.’nin vurulması, çevredekilerin kaçışması ve bazı kişilerin Umut T.’nin vurulmasıyla yardıma koşmaları yer aldı.