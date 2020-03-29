Semptom gösteren İskoç bakan kendini ‘corona’ karantinasına aldı

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın kabinesinden olan İskoçya Dışişleri Bakanı Alister Jack, hafif yeni tip corona virüsü semptomları gösterdiği için kendisini evinde karantinaya aldı.

Fotoğraf: Reuters

Jack, ‘corona‘ testi yapılmadığını ancak kendisinde hafif ateş ve öksürük belirtileri olduğunu söyledi.

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Alister Jack, “Son 24 saat içinde, corona virüsü ile ilişkili hafif semptomlar geliştirdim. Tıbbi rehberlik doğrultusunda, kendi kendimi karantinaya alıyorum ve evden çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock’un corona virüsü testleri geçtiğimiz günlerde pozitif çıkmıştı. Daha sonra Britanya Hükümeti Baş Tıbbi Danışman Prof. Dr. Chris Whitty de kendisinde virüs belirtileri olduğunu açıklamıştı.

Bakanlar kendi uyarılarını dikkate almadı

Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla herkese ‘iki metre mesafe’ kuralı tavsiyesinde bulunmuştu ancak Alister Jack, çarşamba günü kabine toplantısı sırasında Johnson ve Hancock ile birlikte oturmuştu.