‘Sempati bile duymuyorum’: Alman vatandaşı şarkıcıya PKK’dan altı yıl hapis

Edirne’de tutuklu bulunan 47 yaşındaki Alman vatandaşı şarkıcı Saide İnaç’a altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

‘Hozan Cane’ adıyla da bilinen İnaç, Almanya’dan Edirne’nin Enez ilçesine 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin çalışmalarına katılamak için geldiğinde sosyal medyada örgüt propagandası yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

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Şarkıcı hakkında Edirne 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘Atatürk’e hakaret’ suçlarından dokuz yıldan 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Son duruşmadaki mütalaada şarkıcı hakkında ‘Atatürk’e hakaret’ ve ‘PKK silahlı terör örgütü üyeliği’nden 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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‘Sempati bile duymuyorum’

Davanın karar duruşması dün görüldü.

Duruşmaya İstanbul’daki cezaevinden SEGBİS’le bağlanan İnaç, suçlamaları kabul etmezken ‘PKK’ya sempati bile duymadığını’ ifade etti.

Alman vatandaşı şarkıcı şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medya üzerinden benim hakkında yazılan yazılarla bir alakam yoktur. Terör örgütüyle ilgili fotoğraf ve video paylaşımını da kimin yaptığını bilmiyorum. Ne yasa dışı örgüt üyesiyim ne de sempatizanıyım. Ben sanatçıyım, sanatımı yaptım.”

Mahkeme heyeti, İnaç’a ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi. İnaç’ın tutukluluğu sürecek.