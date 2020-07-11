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Yaramazlara biraz batar!

Semiha Yıldırım tweet’iyle tepki çeken Özeren, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklandı

Bursa’da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Paylaşımlarıyla ilgili ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla Osmangazi ilçesindeki evinde önceki gün gözaltına alınan Özeren’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özeren dün akşam tutuklandı.

AA, Özeren’in hangi paylaşımlarında hakaret tespit edildiğine dair bilgi geçmezken, DHA, AKP’li Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkındaki bir tweet’te geçen ifadelerin gerekçe sayıldığını bildirdi.

Özeren, Semiha Yıldırım için, “Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. ‘Etik değil’ diyene bak, böyle başa böyle tarak!” diye paylaşım yapmış, bu da tepkilere neden olmuştu.

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Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

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