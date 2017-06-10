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Semih Özakça’nın eşinin babası: Hukuk için kimin damadı olmak önemli?


 

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan iki eğitimciden Semih Özakça’nın eşinin babası, “Hukukun uygulanması için kimin damadı olmak önemli?” diye sordu.

Semih ve Esra Özakça. (Fotoğraf redaktif adlı siteden alınmıştır)

Akademisten Nuriye Gülmen ve öğretmen Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça’nın babası Nihat Özkan, eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın ‘FETÖ’den tutuklu damadı Ekrem Yeter’in ‘sabit ikametgah sahibi oluşu’ gerekçesiyle tahliye edilmesine tepki gösterdi.

‘Kimin damadı olmak önemli?’

BirGün’den Hüseyin Şimşek’e konuşan Nihat Özkan, damadı Semih Özakça’nın 200 gün Yüksel Caddesi’nde olduğunu, Yeter gibi dernek başkanlığı olmadığını, sadece işini istediğini söyledi.

Özkan, şöyle devam etti: “Bülent Arınç’ın damadı ‘adresi belli’ denilerek serbest bırakıldı. Benim damadım Semih’in de yeri yurdu belliydi. Hukukun uygulanması için kimin damadı olmak önemli? Ben de hukukun uygulanmasını istiyorum. İşlerine iade edilmelerini ve özgürlüklerini talep ediyorum.”

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