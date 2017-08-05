Semih Özakça’nın eşi: Cezaevinde gazete arasına dürüm broşürü koyuyorlarmış

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça, eşine cezaevinde verilen gazetelerin arasına dürüm broşürü koyulduğunu söyledi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili açlık grevinin 150’nci gününde.

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Yine KHK’yla ihraç edilen, eşi tutuklandıktan sonra açlık grevine başlayan öğretmen Esra Özakça ise grevinin 75’inci gününde.

Özakça Twitter’dan, “Semih’e verilen gazetelerin arasına dürüm broşürü koyuyorlarmış. Alçaksınız! Bu numara mı irademizi kıracak. Kendinizle karıştırmayın bizi” diye yazdı.

Özakça’nın yayımladığı mesajlar şöyle: