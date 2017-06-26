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Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça, enfeksiyon sebebiyle açlık grevine ara verdi


 

İşine dönme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan öğretmen Semih Özakça’nın 35 gündür açlık grevinde olan annesi Sultan Özakça, geçirdiği enfeksiyon sebebiyle açlık grevine ara verdi.

Fotoğraf: @seyrisokak

KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

Gülmen ve Özakça 110, Esra Özakça ve Sultan Özakça’ysa 35 gündür açlık grevinde.

Tedaviden sonra eyleme devam edecek

Esra Özakça’nın Twitter’dan paylaştığı videoda, Ankara Tabipler Odası’ndan (ATO) Dr. Benan Koyuncu Sultan Özakça’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Özakça’nın açlık grevine başladığı 22 Mayıs’tan beri 60 kilodan 52 kiloya düştüğünü belirten Kalyoncu, Özakça’da enfeksiyon başladığını, bu sebeple kendisine verilen ilaçları aç olmasından dolayı alamadığını ve ilaçları almamaya devam ederse enfeksiyonun daha da yayılacağını söyledi.

Sultan Özakça’ysa açlık grevine ara verdiğini, tedaviden sonra sağlığına kavuşunca eylemine devam edeceğini söyledi.

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