Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça, enfeksiyon sebebiyle açlık grevine ara verdi

İşine dönme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan öğretmen Semih Özakça’nın 35 gündür açlık grevinde olan annesi Sultan Özakça, geçirdiği enfeksiyon sebebiyle açlık grevine ara verdi.
KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.
Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.
Gülmen ve Özakça 110, Esra Özakça ve Sultan Özakça’ysa 35 gündür açlık grevinde.
Tedaviden sonra eyleme devam edecek
Esra Özakça’nın Twitter’dan paylaştığı videoda, Ankara Tabipler Odası’ndan (ATO) Dr. Benan Koyuncu Sultan Özakça’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Özakça’nın açlık grevine başladığı 22 Mayıs’tan beri 60 kilodan 52 kiloya düştüğünü belirten Kalyoncu, Özakça’da enfeksiyon başladığını, bu sebeple kendisine verilen ilaçları aç olmasından dolayı alamadığını ve ilaçları almamaya devam ederse enfeksiyonun daha da yayılacağını söyledi.
Sultan Özakça’ysa açlık grevine ara verdiğini, tedaviden sonra sağlığına kavuşunca eylemine devam edeceğini söyledi.
Açlık grevi bir direnme şekli,hastalk vb süreçle yürütülmez.Annem çok ağır br enfeksiyon geçirdiği için,tedavi için açlık grevine ara veriyr pic.twitter.com/98M2LYmiq7
— Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) June 26, 2017
CHP’li Cihaner’den Gülmen ve Özakça için Kamu Denetçiliği Kurumu’na çağrı
Açlık grevindeki tutuklu iki eğitimcinin kas ağrıları yoğunlaştı
Ankara Barosu: Nuriye Gülmen yataktan kalkıp görüşe gelemedi
Açlık grevindeki tutuklu iki eğitimci için eylem: 100’üncü günde 100 balon…
İki eğitimcinin açlık grevinde 100’üncü gün: Gülmen’de kalp yetmezliği başladı
99 gündür açlık grevindeki Gülmen 46 kiloya düşmüş: Nabzı düzensiz
BM, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler için Ankara’dan yanıt istedi
Sezen Aksu’dan Gülmen ve Özakça için 100’üncü gün mesajı
‘Kitaplardan geliyorlar’: Gülmen, Özakça ve Saçılık için kısa film
Gülmen ve Özakça’nın avukatı: Her an kalp yetmezliği yaşayabilirler
Semih Özakça’nın eşinin babası: Hukuk için kimin damadı olmak önemli?
Gülmen ve Özakça’ya gözaltında kötü muamele iddiasına takipsizlik
Tek başına kaldı: Açlık grevindeki Gülmen’in koğuş arkadaşlarına hücre cezası
Açlık grevindeki Özakça: ‘Kandırıldık’ diyenlerden değiliz, bu vatanı çok sevdik
Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça’nın doktoru: Kalp yetmezliğine gidiş başladı
Açlık grevindeki öğretmen Özakça’nın son durumu: Morali çok yüksek
Yüksel’de ‘rutin’ polis saldırısı: Gazdan etkilenen Esra Özakça fenalaştı
Tutuklu eğitimci Özakça’nın eşi koşulları anlattı: Saatini almışlar, zamansız yaşamış
İki eğitimcinin açlık grevini bitirme şartı: İşten atılanları geri alma sözü
Gülmen ve Özakça’dan Bakan Soylu’ya: Açlık grevine başlayınca terörist olduk
Gülmen ‘Sahipsiz kalmasın’ demişti: İnsan Hakları Anıtı’na çiçekler bırakıldı
Nuriye Gülmen’den mektup: Bizi unutmayın, Yüksel’i sahipsiz bırakmayın
İki eğitimcinin avukatından bakanın ‘adli sicil kaydı’ iddiasına belgeyle yanıt
‘Yiyorlar’ diyen Soylu’ya Özakça’nın eşinden yanıt: Evet yediler! Ömürlerinden yediler!
Canikli, Gülmen ve Özakça için işe iade sözü vermemiş: Olmadı, olamaz
Bakan Soylu’ya göre eğitimcilerin açlık grevi ‘tiyatro’: Bunlar DHKP-C üyesi
Canikli, Gülmen ve Özakça’nın ailesine ‘İşe iade edilmeliler’ deyip söz vermiş
Gerekçe ‘örgüt üyeliği’: Gülmen ve Özakça’nın 20 yıla kadar hapsi istendi
İki eğitimcinin tutuklanmasına hükümetten ilk yorum: Masum göstermek doğru değil
CHP, iki eğitimcinin tutuklanmasına ‘ses verdi’: Gezi ruhunu yok edemeyecekler
Bu da oldu: Açlık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça tutuklandı