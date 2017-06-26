Semih Özakça’nın anneannesi ve dedesi: Günlerimiz ıstırapla ve acıyla geçiyor

İşine dönme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan öğretmen Semih Özakça’nın dedesi ve anneannesi “Günlerimiz acı ve ıstırapla geçiyor” dedi ve torunlarının işine iade edilmesini istedi.

KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İkili, açlık grevlerinin 110’uncu gününde.

‘Sağlığından çok endişeliyiz’

Halk TV’ye konuşan Özakça’nın dedesi, “KHK’yla bir günde öğretmenlikten ihraç edildi ve üzüntüsünden açlık grevine başladı. Açlık grevinin 75’inci gününde geldiler, cezaevine attılar, biz de çok üzüldük. Zaten günlerimiz ıstırapla, acıyla geçiyor. Sağlığından çok endişeliyiz. Torunumuzun bir an evvel vazifesine geri dönmesini istiyoruz” dedi.

Anneannesi ise, “Çok üzüntü çekiyorum. Görevine dönmesini istiyorum” diye konuştu.