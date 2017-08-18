Şemdinli’deki PKK operasyonunda patlayıcıya basan korucu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere, “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” diye seslenmesine Berlin’den yanıt gecikmedi: “Egemenliğimize görülmemiş bir saldırı. Alman halkını birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor.” Başbakan adaylarından Martin Schulz da, Erdoğan’ın ‘ölçüyü iyice kaçırdığını’ belirtti. Erdoğan cuma namazı çıkışında, “Almanya 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi […]