Şemdinli’deki PKK operasyonunda patlayıcıya basan korucu hayatını kaybetti

Hakkari’de PKK operasyonunda el yapımı patlayıcıya basan bir korucu hayatını kaybetti.
Hakkari valiliğinin yazılı açıklamasında, Şemdinli ilçesindeki Mehendi bölgesinde korucuların bugün 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı’ndan askerlerle arama-tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi.
Açıklamada, el yapımı patlayıcıya basması sonucu bir korucunun hayatını kaybettiği, bir korucunun da yaralandığı bilgisi verildi.
Yaralı korucunun Şemdinli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındığı bildirildi.