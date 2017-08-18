Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Şemdinli’deki PKK operasyonunda patlayıcıya basan korucu hayatını kaybetti

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

 

Hakkari’de PKK operasyonunda el yapımı patlayıcıya basan bir korucu hayatını kaybetti.

Hakkari valiliğinin yazılı açıklamasında, Şemdinli ilçesindeki Mehendi bölgesinde korucuların bugün 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı’ndan askerlerle arama-tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Reklam

Açıklamada, el yapımı patlayıcıya basması sonucu bir korucunun hayatını kaybettiği, bir korucunun da yaralandığı bilgisi verildi.

Yaralı korucunun Şemdinli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındığı bildirildi.

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Almanya’dan Erdoğan’a jet yanıt: Halkı birbirine karşı kışkırtmak istiyor

  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, önümüzdeki ay sandığa gidilecek Almanya’daki Türklere, “Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin” diye seslenmesine Berlin’den yanıt gecikmedi: “Egemenliğimize görülmemiş bir saldırı. Alman halkını birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor.”  Başbakan adaylarından Martin Schulz da, Erdoğan’ın ‘ölçüyü iyice kaçırdığını’ belirtti. Erdoğan cuma namazı çıkışında, “Almanya 25-30 gün sonra yapılacak olan seçim için SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak ‘Türkiye’yi […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...