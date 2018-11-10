Şemdinli’deki askerlerin hikayeleri: Yeni nişanlıydı; eşi hamileydi; izinden dönmüştü

Hakkari’de üs bölgesinde mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı.

Şemdinli’deki Süngü Tepe üs bölgesinde dün saat 17.00 sıralarında top atışı sırasında mühimmat infilak etmiş, yedi asker hayatını kaybederken 25 asker yaralanmıştı. Patlamanın ardından üs bölgesinde çıkan saatler sonra söndürülmüştü.

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Ajansların bildirdiğine göre askeri yetkililer, bugün öğleden sonra asker ailelerine giderek haber verdi.

Patlamada hayatını kaybeden askerlerden isimleri netleşenler şöyle: 26 yaşındaki topçu uzman çavuş Halil Daş, 20 yaşındaki topçu er Menduh Çelik, 21 yaşındaki topçu er İbrahim Özkur, 25 yaşındaki topçu çavuş Mehmet Kaşık, topçu er Samet Kaymakçı ve 22 yaşındaki topçu er Yusuf Önder.

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Evlilik hazırlığı yapıyordu

Hayatını kaybeden 26 yaşındaki topçu uzman çavuş Halil Daş’ın haberi Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarına da katılan Daş’ın dört ay önce nişanlandığı, dün de ağabeyiyle Ramazan bayramında yapacağı düğünü görüştüğü öğrenildi.

Daş’ın cenazesinin yarın ailesinin yaşadığı Belkaya mahallesinde defnedilmesini bekleniyor.

Evine bayrak asıldı

Şanlıurfalı 20 yaşındaki topçu er Menduh Çelik’in hayatını kaybettiği haberi İmam Bakır mahallesinde yaşayan ailesine verildi.

Sağlık ekipleri evin önünde hazır bulunurken askerin yakınları ve komşuları baba Demo Çelik’e başsağlığında bulundu. Askerin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa’ya götürüleceği öğrenildi.

Çocuğu vardı, eşi hamileydi

Hayatını kaybeden askerlerden 21 yaşındaki topçu er İbrahim Özkur’un haberi Muş’un Varto ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Özkur’un Kudbettin-Hanım çiftinin yedi çocuğundan biri olduğu belirtildi.

Bir çocuk babası olan Özkur’un eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Askerin evine bayrak asıldı.

Özkur’un anne, baba, kardeş ve eşi, DNA örneği alınması için Hakkari’ye gitti.

Akrabaları taziyeye gitti

25 yaşındaki topçu çavuş Mehmet Kaşık’ın Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. Bekar olan askerin evine bayrak asıldı. Akrabaları eve giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Bir hafta önce dönmüştü

Patlamada hayatını kaybeden askerlerden biri de topçu er Samet Kaymakçı idi.

Kaymakçı’nın Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin mahallesinde oturan ailesine askeri yetkililer haber verdi.

İkisi kız, biri erkek üç kardeşi olan askerin iznin ardından yaklaşık bir hafta önce Hakkari’ye döndüğü öğrenildi.

İki çocuktan en küçüğüydü

22 yaşındaki topçu er Yusuf Önder’in haberi askeri yetkililer tarafından Antalya’nın Alanya ilçesindeki ailesine verildi.

112 ekipleri askerin evinde hazır bekletilirken, haberi duyan yakınları ve komşuları da taziye için eve gitti.

Aslen Bursalı olan Önder’in ailenin iki çocuğundan küçüğü olduğu öğrenildi. Bekar olan asker, anne ve babasının ilçedeki hediyelik eşya dükkanını işletiyordu.