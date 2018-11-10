Şemdinli’de üs bölgesindeki yangın saatler sonra söndürüldü

Hakkari’de yedi askerin hayatını kaybettiği mühimmat patlamasının ardından çıkan yangın saatler sonra söndürüldü.

Şemdinli’deki Süngü Tepe üs bölgesinde dün saat 17.00 sıralarında top atışı sırasında mühimmat infilak etmiş, yedi asker hayatını kaybederken 25 asker yaralanmıştı. Patlamanın ardından üs bölgesinde yangın çıkmıştı

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Yangın söndü

DHA’nın haberine göre ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan üste çıkan yangın bugün itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinden de polise ait TOMA araçları itfaiyeye destek verdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı” dedi.

Sabah saatlerinde görüntülenen üs bölgesinde hareketliliği yaşandı. Yüksekova yönünden üs bölgesine hareket eden çok sayıda helikopterin takviye ekip ve malzeme taşıdığı görüldü.