Şemdinli’de işkenceye uğradıklarını söyleyen köylüler suç duyurusunda bulunacak

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Şapatan köyünde işkence gördüğü iddia edilen köylülerin avukatı Selahattin Yılmaz, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Bir Özel Harekat polisinin PKK’lılarla çatışmada yaşamını yitirmesinin ardından iddiaya göre 2 bin nüfuslu köy ablukaya alınmış, pek çok kişiye meydan dayağı atılmıştı.

Reklam

‘Neredeyse tüm evler boşaltılıyor’

Bianet’ten Ayça Söylemez’e konuşan avukat Yılmaz, bugün köye giderek darp edilenlerle görüştüğünü, yaklaşık 60 kadar kişinin hakaret, küfür, darba maruz kaldığını aktardı: “Cumartesi (5 Ağustos) akşamı saat 22.00 civarında köyün arka taraflarında çatışma yaşanıyor, bir polis şehit ediliyor. Ardından da ‘Köyden ateş açıldı’ iddiasıyla arama kararı çıkartılıp köye baskın düzenleniyor. Pazar sabaha karşı 01.00’da Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden polislerin de katıldığı baskında neredeyse tüm evler boşaltılıyor, köyde yaşayanlar uykularından uyandırılıp köy meydanında toplanıyor. Neredeyse bütün evlere giriliyor, herkesi kaldırıp meydana götürüyorlar.”

‘Özel harekatçılar tehditte bulundu’

Meydanda insanların yaklaşık beş saat boyunca, sabah 06.00’a kadar işkence gördüğünü ve 36 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldüğünü belirten Yılmaz şöyle devam etti: “Gözaltına alınmadan da hakarete darba maruz kalan çok sayıda kişi var. 20 kişi ifadelerinin ardından bırakılıyor, 16 kişi de Pazartesi günü (7 Ağustos) serbest bırakıldı. Arama kararına uygun hareket eden polisler de oluyor ancak özellikle Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat mensupları hakaret ve tehditte bulunuyor. Köylüleri, ‘Siz teröristsiniz, intikamını alacağız’ diye tehdit ediyorlar.”

İki gün gözaltında kalan 16 kişiye, ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlaması yöneltildiğini belirten avukat, “Kaymakam ile de görüştük, idari soruşturma başlatılacağını ifade etti. Bugün de kötü muameleye maruz kalanların şikayet ve isimlerini belirleyip savcılığa suç duyurusu yapacağız” diye konuştu.