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Şemdinli’de işkence iddiası

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Şapatan köyünde asker ve polislerin köylülere işkence yaptığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Dihaber

Dihaber’in haberine göre bir Özel Harekat polisinin PKK’lılarla çatışmada yaşamını yitirmesinin ardından 2 bin nüfuslu köy ablukaya alındı. Köyün giriş çıkışları kapatılırken, gözaltına alınan 36 köylüye işkence yapıldı.

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Vücutlarında işkence izi görülen 36 köylüden 20’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 16 kişi ise hala gözaltında tutuluyor.

Dihaber, yapılanları ‘vahşet’ olarak niteleyen köylülerin yardım çağrısında bulunduğunu kaydetti.

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