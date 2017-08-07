Şemdinli’de işkence iddiası

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Şapatan köyünde asker ve polislerin köylülere işkence yaptığı öne sürüldü.
Dihaber’in haberine göre bir Özel Harekat polisinin PKK’lılarla çatışmada yaşamını yitirmesinin ardından 2 bin nüfuslu köy ablukaya alındı. Köyün giriş çıkışları kapatılırken, gözaltına alınan 36 köylüye işkence yapıldı.
Vücutlarında işkence izi görülen 36 köylüden 20’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 16 kişi ise hala gözaltında tutuluyor.
Dihaber, yapılanları ‘vahşet’ olarak niteleyen köylülerin yardım çağrısında bulunduğunu kaydetti.