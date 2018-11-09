Şemdinli’deki üs bölgesinde mühimmat patladı

Hakkari’deki üs bölgesinde mühimmat patlamasının sonucu en az 25 asker yaralandı.

Şemdinli ilçesindeki Ortaklar köyünde bulunan Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda bugün saat 17.00 sıralarında bir patlama meydana geldi.

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Valilik, olayın ardından yayınladığı ilk açıklamasında, top atışı sırasında arızalı mühimmatın infilak ettiğini bildirdi. İkinci açıklamada ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiği dile getirildi.

Yaralı askerler helikopterlerle Hakkari ve Yüksekova devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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’25 yaralı var, patlama top atışı sırasında oldu’

Milli Savunma Bakanlığı, 25 askerin yaralandığını açıklarken yedi askerin de arandığını duyurdu.

Bakanlık şu bilgileri verdi: “Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır.”

Yayın yasağı

Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği ise saatler sonra patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi.

Kararda, soruşturmanın devam ettiği belirtilirken yazılı ve görsel basın ile internet medyasında yanlış bilgiler ve görüntülerin yayımlandığı ifade edildi.

Kararda şöyle dendi: “Bu durumun soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine engel olmaması, toplumun olumsuz etkilenmemesi, olayın vehameti, kamu düzeni ve güvenliği göz önünde bulundurulduğunda 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her tür haber, röportaj, eleştiri, görüntü vb yayınların yapılmasına yayın yasağı getirilmesi talebi, yasaya ve usule uygun olduğundan Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.”