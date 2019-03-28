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Yaramazlara biraz batar!

‘Şemdinli davası’nın savcısı Sarıkaya’ya ‘FETÖ’den 10 yıl hapis

Türkiye gündeminde yıllarca kalan ‘Şemdinli davası’nı açan eski savcı Ferhat Sarıkaya, ‘FETÖ‘ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Eski özel yetkili Van savcısı Ferhat Sarıkaya, 2005’te Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Umut Kitabevi’nin bombalanmasıyla ilgili hazırladığı iddianamede, saldırının bir kontrgerilla saldırısı olduğunu öne sürmüştü. İddianamede dönemin Kara Kuvvetleri komutanı Yaşar Büyükanıt’ın adının da geçmesi o dönem günlerce tartışılmıştı.

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Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, iddianameyi Gülen Cemaati’nin yönlendirmesiyle bu şekilde hazırladığını itiraf etmişti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugünkü duruşmada ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılan Sarıkaya için savcı 15 yıl hapis istiyordu.

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