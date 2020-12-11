Selvi’den Kılıçdaroğlu’na: Kimseden emir alacak değilim, omurgalı gazetecilere alışın

“Abdulkadir Selvi niye benim adıma konuşuyor, yoksa birileri yazdırıyor mu” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Hürriyet yazarı Selvi cevap verdi: “Kimseden emir alacak değilim. Biraz omurgalı gazetecilerle çalışmaya alışın.”

Selvi dünkü yazısında CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olduğunu iddiasını yinelemiş ve şu ifadelere yer vermişti: “Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül. CHP Lideri, Erdoğan’ı Gül’le tasfiye etme planından vazgeçmiş değil. Eğer o döneme kadar Ali Babacan daha iyi bir performans gösterirse, Gül yerine Babacan tercih nedeni olabilir. Ama henüz A planı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı.”

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Bunun üzerine Kılıçdaroğlu Selvi’ye de şu sözlerle yüklenmişti: “Onlar tek adam rejiminin devamını istiyorlar. Biz tek adam rejimi istemiyoruz. Abdulkadir Selvi niye benim adıma konuşuyor, yoksa birileri yazdırıyor mu? Onlara belli cümle kalıplarını verip ‘Bunu yazacaksınız’ diyorlar, onlar da ‘Elbette’ deyip yazıyorlar.”

Selvi bugünkü köşesinde CHP liderine şöyle yanıt verdi: “Benim Kılıçdaroğlu adına konuşmak gibi bir merakım yoktur. Hatta hiçbir lider adına konuşmak gibi bir hevesim olmadı. Ama siyasi kulisleri yorumlamak bir gazeteci olarak benim görevim. Kusura bakmasın, bunu yaparken de kimseden emir alacak değilim. Biraz omurgalı gazetecilerle çalışmaya alışın. İzin verin de aldığımız kulislerin ışığında bağımsız bir şekilde analizlerimizi yapalım.”

‘Kalemimi kırarım‘

Selvi, Kılıçdaroğlu’nun “Birileri mi yazdırıyor” sorusuna yazısından şöyle yanıt verdi: “Şu andan itibaren bana yazdıran birileri kimse onları ortaya çıkarmak CHP liderinin görevi. Eğer o birilerini bulursa, söz veriyorum, o andan itibaren bu mesleği bırakacağım. Kılıçdaroğlu ispat edemezse onu müfteri ilan ediyorum demeyi kendime yakıştırmam. Ama kendi adıma kalemimi kırmayı taahhüt ediyorum. Ayrıca benim birilerinin yazdırdığı bir yazar olmadığımı en iyi Kemal Bey bilir.“