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Yaramazlara biraz batar!

Selvi’den AKP kulisi: Erdoğan ile Yazıcı arasında İmamoğlu gerginliği çıkmış

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ordu Havalimanı’nda yaşanan VİP olayıyla ilgili yargı kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesebileceği yönündeki değerlendirmesine itiraz ettiği, bunun üzerine ikili arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.

İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’un emriyle Giresun-Ordu Havalimanı’nın VIP salonuna alınmadığını ve kendisine ‘kumpas‘ kurulduğunu söylemiş, vali ise CHP’li adayın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek hakkında şikayetçi olmuştu.

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Erdoğan da Ordu valisine hakaret etmekle suçladığı İmamoğlu’na, “Seçimden sonra hesabını vereceksin” demişti.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin yazısına göre, AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) seçim sonuçlarına ilişkin sunum yapıldı.

Bu sunumlara ilişkin MYK’da değerlendirmeler yaptığı belirtilen Erdoğan’ın Ordu Havalimanı’ndaki VİP olayına tekrar değinerek, buradaki hakaret iddialarına ilikin verilecek bir yargı kararının İmamoğlu’nun önünü kesebileceği tezini yeniden gündeme getirdiği bildirildi.

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Sonrasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’nın ise “Bu söylediğiniz hukuken doğru değil. Suçlu bulunsa dahi belediye başkanı görevden alınamaz, en fazla kınama cezası verilir” diye itiraz ettiği , bunun üzerine Erdoğan ile Yazıcı arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

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