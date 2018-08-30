Selvi’den ‘AB toplantısı’nın perde arkası: ‘Sembolik tutuklamalar’da adım atılabilir

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’nin ‘sembolik tutuklamalar’ konusunda adım atmasını isteyeceğini, dört bakanın da bu konuda adım atılmasını istediğini öne sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam AB-Türkiye müzakereleri kapsamında 4’üncü Reform Eylem Grubu toplantısı sonrasında ortak açıklama yapmıştı.

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Selvi, bugünkü yazısında, AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının her ne kadar ekonomik olarak gözükse de Türkiye’nin karşısına siyasi kriter olarak çıkacağını ifade etti.

AB’nin “İfade ve basın özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırın. Sembolik isimlerin tutukluluğuna son verin” diyeceğini dile getiren Hürriyet yazarı, AB açısından siyasi normların olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.

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Selvi şunları yazdı: “Bizim de bunu dikkati alarak Osman Kavala, CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve bazı belediye başkanları konusunda adım atmamız gerekiyor. Toplantıdan bir perde arkası bilgi de bu konuda vereyim: Dört bakan sembolik tutuklamaların önemini kayda geçiriyorlar. Türkiye’nin elinin güçlenmesi için adım atılmasının altı çiziliyor.”

MİT TIR’ları davasında yargılanan Berberoğlu 14 Haziran 2017’de, Kavala ise ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamalarıyla 1 Kasım 2017’de tutuklanmıştı.