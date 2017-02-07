Selvi, son durumu paylaştı: Görüşmeler askıda ama Öcalan devreye girmek istiyor

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’la devlet arasındaki görüşmelerin bir süredir askıya alındığını, Öcalan’ın devreye girmek istediğini ancak konjonktürün buna uygun olmadığına dair aldığı bilgiyi paylaştı.

‘Trump’a sunulacak PKK-PYD dosyası’ başlıklı yazısında Selvi, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın henüz tarihi belli olmayan ilk görüşmesinde paylaşılacakları ve PKK ile mücadelede yapılan hazırlıkları aktardı.

‘Öcalan bu süreçte denklemde değil’

Selvi yazısına şöyle başladı: “Başkan Trump ile henüz bir görüşme gerçekleşmediği için Ankara’nın, ‘bekleme’ pozisyonu devam ediyor. Ama diğer yandan da PKK ile mücadelede bahar hazırlığı yapılıyor. Hedef, Fırat Kalkanı operasyonuyla Suriye’de olduğu gibi Irak’ta da kalıcı bir güç bulundurup, sınırlarımızın ötesinde teröre karşı bir set oluşturmak. Bu süreçlerin bir yerinde İmralı yer alıyor mu? Öcalan ile devlet görüşmeleri bir süredir askıya alınmış durumda. Öcalan devreye girme konusunda istekli. Ancak konjonktür buna uygun değil. Diyalog değil, savaş konsepti geçerli. O nedenle Öcalan bu süreçte denklemde değil. PKK’nın Irak ve Suriye’de ABD başta olmak üzere uluslararası güçlerle girdiği ilişkilerin boyutunun Öcalan’ı aştığı düşünülüyor. ABD’nin YPG’ye açıktan verdiği desteğin dengeleri altüst ettiği görüşü hâkim.”

Mart ve nisan aylarının kritik gelişmelere sahne olacağını yazan Selvi, en önemli faktörün Trump yönetimiyle kurulacak ilişki olduğunu belirtti.

‘Trump görüşmesi için dosya hazır tutuluyor’

Trump’ın Müslüman nüfus yoğunluklu yedi ülkenin vatandaşlarına uygulamak istediği ‘vize kısıtlaması’na üst seviyeden tepki verilmemesinin nedeninin, yeni yönetimle iyi ilişkiler kurma isteği olduğunu aktaran Hürriyet yazarı, Ankara’nın Trump’la ‘kavga etme’ niyetinde olmadığını yazdı.

Selvi şöyle devam etti: “Henüz bir tarih belirlenmiş değil ama olası bir Erdoğan-Trump görüşmesinin başlıklarından birini ABD’nin YPG ile ilişkisi oluşturacak. ABD, YPG ile işbirliğini DAEŞ’la mücadelenin aracı olarak görüyor ama Türkiye açısından bir beka sorunu. Trump görüşmesi için YPG’nin, PKK’nın Suriye yapılanması olduğunu gösteren bir dosya hazır tutuluyor.”