Selvi, ‘normalleşme takvimi’ni yazdı: Milat 1 Haziran

Hürriyet’in hükümete yakı yazarı Abdulkadir Selvi, ‘normalleşme takvimi’ üzerinden hangi kısıtlamaların ne zaman kalkacağını yazdı.

Fotoğraf: DHA

Selvi, bugünkü yazısında düğünlerin ne zaman başlayacağı, ne zaman sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını, camilerde ne zaman yeniden ibadet edilebileceğini anlattı.

Reklam

Hürriyet yazarının aktardığına göre normalleşme takvimi madde madde şöyle:

*Devletin bir normalleşme takvimi var. Ona bakarak cevap vereceğim. 1 Haziran’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor.

*Nikah salonları 1 Haziran’dan itibaren açılıyor. Düğün salonları için tarih 1 Temmuz.

Reklam

Namazlara maske ve mesafe şartı

*Yüzme havuzları, kaplıcalar, spor merkezleri ve çay bahçeleri için de bayram sonrasını beklemek gerekecek. 15 Haziran’dan itibaren piknik alanları açılıyor, mangal keyfi başlıyor.

*Cuma namazı kılmak için sabırsızlananlar 12 Haziran’da cuma namazını kılabilecekler. Cami içinde safları sıklaştırarak değil, cami dışında açık alanlarda kılınabilecek. Vakit namazları ise camilerin içinde sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ve maske kullanmak şartıyla kılınabilecek.

*Hac hazırlıkları hemen Ramazan Bayramı’ndan sonra başlıyor. Ancak haccın olup olmayacağına Suudi Arabistan’daki gelişmelere göre karar verilecek. Peki umre ne olacak? Umre için 1 Eylül tarihi esas alınarak hazırlıklar yapılacak.

Konserler de başlıyor

*Bu yıl tatile gideceğiz. Ama kurallı tatil olacak. 27 Mayıs’ta ise oteller, moteller hatta pansiyonlar müşteri kabul etmeye başlayacak

*Yunanistan ve Bulgaristan’la sınırların açılmasının 1 Haziran’a çekilmesi planlanıyor.

*İç hat uçuşları bayramdan sonra başlıyor. 27 Mayıs’ta sadece iç hat uçuşları değil aynı zamanda turizm bölgelerindeki balon uçuşları da başlıyor.

*1 Haziran’da oturma düzeni olan konserler başlıyor. Oturma düzeni olmayan yerlerdeki konserler için 1 Temmuz’u bekleyecekler.