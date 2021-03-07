Selvi ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 8 Mart mesajı: Gördüklerimizle kahroluyoruz

Selvi Kılıçdaroğlu ve eşi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından “8 Mart’ı kutlamak yerine gördüklerimizle kahroluyoruz. Bu ayıba son vereceğiz! Sözümüz söz” diyerek paylaştığı videoda Selvi Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Yarın Emekçi Kadınlar Günü’nü hep beraber kutlayacağız mı diyeceğim artık bilemiyorum. Herkes bir şeyler söyleyecek ama bu kadar kadına şiddetin olduğu bir dönemde pek gönül rahatlığıyla onu da kutlayamayacağız gibime geliyor.

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Herkesin el ele vermesi lazım. Bunun için çalışan insanlar var, kadın, erkek ama elimizde İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmemiz de var. Sanki bundan biraz geri adım atılıyormuş gibi zaman zaman yani öyle bir algı da oluşuyor. Üzülüyoruz tabi kahroluyoruz yani.”

‘Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var’

Kemal Kılıçdaroğlu da kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınadıklarını vurgulayarak, “Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Birlikte kadın, erkek, mücadele ederek, hak mücadelesi, adalet mücadelesi vererek, birlikte yapacağız, sözümüz söz bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye’yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun. Onları yürekten kutluyorum.”