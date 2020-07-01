Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı arayarak üzüntüsünü paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ı telefonla arayarak, yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

CHP’nin açıklamasına göre Selvi Kılıçdaroğlu, Albayrak’ı telefonla arayarak sosyal medyada Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli yayınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve yeni doğan çocukları nedeniyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.