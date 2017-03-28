Selvi ‘karargah’tan bildirdi: Çözüm süreci için yıl sonunu görmek lazım

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘buzdolabı’ndan çıkarıp ‘gömdüğü’ çözüm sürecinin konuşulmasının dahi ‘kırılmaya’ neden olacağını, Şengal operasyonun ise planladığını yazdı.

Selvi, şubat ayının başında PKK lideri Abdullah Öcalan’la devlet arasındaki görüşmelerin bir süredir askıya alındığını, Öcalan’ın devreye girmek istediğini ancak konjonktürün buna uygun olmadığına dair aldığı bilgiyi paylaşmıştı.

Üç sorunun yanıtı

‘PKK silah bırakacak mı çözüm sürecine dönülecek mi’ başlıklı yazısında Selvi, Erdoğan’ın hafta sonu Diyarbakır’da olacağını ve ‘heyecan eksikliği’nin olduğunu savunduğu Kürtlere verilecek önemli mesajları olduğunu yazdı.

Hürriyet yazarı, “PYD-YPG’nin Suriye’deki kazanımlarını koruma adına PKK’nın Türkiye’de silah bırakması söz konusu olur mu?”, “Türkiye bu durumda ne yapar?”, “Yeniden bir çözüm sürecine dönülür mü?” sorularının cevabını aradığını söyledi.

‘Suriye ve Irak’ta flu bir durum var’

Selvi, kaynaklardan aldığı bilgileri paylaştı: “Bazı ülkelerin böyle düşündüğünün farkındayız. Ancak bu aşamada çözümün konuşulmasının dahi bir kırılmaya neden olacağı düşünülüyor. Suriye ve Irak’taki durum ile Türkiye’deki terörle mücadelenin sonuçlarını görmeden çözüm yönünde bir adım atılmaz. Suriye ve Irak’ta flu bir durum var. Flu durumda aceleci adımlar atılamaz. Tablo biraz daha netleştikten sonra bir değerlendirme yapılır.”

‘2017’nin sonunun görülmesi lazım’

Bölgede belediyelere atanan kayyumlar ve açıklanan teşvik paketi kapsamında çok ciddi adımlar atılacağı bilgisini veren Hürriyet yazarı, yazısını şöyle bitirdi: “Çözüm için 2017’nin sonunun görülmesi lazım. 2017 sonuna kadar mevcut konsept devam edecek. İç istikrar çok önemli. Türkiye, Fırat Kalkanı ile Suriye’de yaptığını Şengal operasyonu ile Irak’ta yapmaya hazırlanıyor. Bunun askeri ve diplomatik planlamaları yapılıyor.”