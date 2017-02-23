Selvi ‘karargahtan’ bildirdi: AKP’nin yaptırdığı üç ankette de ‘Evet’ oyları önde

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine ilişkin AKP’nin yaptırdığı üç ankette de ‘Evet’ oylarının kılpayı önde olduğunu yazdı.

Bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son bir haftada üslubunu değiştirerek ‘kucaklayıcı’ bir dil kullandığını savunan Selvi, ‘Hayır’ diyenlere de ‘sıcak mesaj’ gönderilmesinin etkili olduğunu kaydetti.

Referanduma 50 günden az kala kararsızların oranının azaldığına dikkat çeken Selvi, bu oranın yüzde 17’ye gerilediğini, bir kısım seçmenin de sandığa gitmesinin beklenmediğini yazdı.

“Referandum olmasına rağmen araştırmalar katılımın yüzde 85-90 arasında olacağını gösteriyor. Halkımız sistem değişikliğine duyarsız değil” diyen Selvi, AKP’nin yaptırdığı anketlere dair bilgiler paylaştı.

En düşük 53.8, en yüksek 54.5

AKP’nin son verileri Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılan merkez yürütme kurulu toplantısında ele aldığını yazan Selvi, şu bilgileri verdi: “Üç sonuç var, üçünde de evetler önde. Ama öyle büyük bir kopuş yok. Kararsızlar dağıtıldığı takdirde evet oyları en az yüzde 53.8, en fazla yüzde 54.5 görünüyor.”

Selvi’nin aktardığına göre, kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin yaptırdığı anketlerdeki ‘Evet-Hayır’ oranları şöyle:

* Yüzde 53.8 ‘Evet’, yüzde 46.2 ‘Hayır’,

* Yüzde 54 ‘Evet’, yüzde 46 ‘Hayır’,

* Yüzde 54.5 ‘Evet’, yüzde 45.5 ‘Hayır’.

Son yıllarda dünyada görülen örneklerle benzer biçimde, 1 Kasım seçimleri öncesinde de Türkiye’deki birçok anket şirketi ‘çuvallamıştı’. AKP’nin 7 Haziran’da kaybettiği tek başına iktidarı 1 Kasım’da elde edeceğini öngöremeyen şirketler çokça eleştirilmişti.

Başkanlık sisteminin oylanacağı 16 Nisan referandumuna ilişkin şu zamana kadar yayınlanan anketlerde de, net bir uyum söz konusu değil. Bazı şirketler ‘Evet’in önde olduğunu vurgularken, bazıları da ‘Hayır’ın daha yaygın olduğunu belirtiyor.