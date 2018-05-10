Selvi ‘içeriden’ bildirdi: İnce iki kez kalkmak istedi, Erdoğan ‘Otur, sohbet ediyoruz’ dedi

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Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle yaptığı görüşmeden kulis bilgilerini paylaştı.

İnce dün gece rakibi Erdoğan’a seçim kampanyası öncesi AKP Genel Merkezi’nde bir nezaket ziyaretinde bulunmuştu.

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CNN Türk’te yayınlanan ‘Gece Görüşü Seçim Özel’ programında konuşan Selvi, 40 dakika süren görüşmenin beklenenden uzun olduğunu söyledi.

Selvi şöyle devam etti: “Çok ilginç detaylar var. Görüşmede Muharrem İnce iki kez kalkmak istiyor. İzin istiyor. Cumhurbaşkanı ‘Otur, sohbet ediyoruz’ diyor. Aralarında bir Rize sohbeti oluyor. Cumhurbaşkanı İnce’nin annesinin kimlerden olduğunu soruyor. Hatta ortak tanıdıkları çıkıyor. Rize çayı içiyorlar. Cumhurbaşkanı terörle mücadele konusunda bilgi veriyor. Afrin konusunda kararlılıklarını iletiyor. Edirne’den geldiğini ve Hakkari’ye gideceğini söyleyince sayın Cumhurbaşkanı ‘Bayrak olacak mı?’ sorusunu yöneltiyor. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı tarifini hatırlatarak İnce’ye ‘O tarifte başka özellikler vardı. Ama sen aday olarak çıktın’ ifadelerini kullanıyor.”

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Selvi, İnce’yle konuştuğunu ve İnce’nin kendisine “Ben de bu kadar uzun süreceğini beklemiyordum ama iyi bir görüşme oldu” dediğini aktardı.