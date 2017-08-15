Selvi ‘içeriden’ aktardı: Dişli yeğeninin düğününe gitmedi, Akar hedef alınıyor

Hürriyet’in iktidara yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, dönemin Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi başkanı tümgeneral Mehmet Dişli’ye dair paylaşılmamış bilgileri yazdı.

Dişli’nin AKP’den Sakarya milletvekili ve eski genel başkan yardımcısı kardeşi Şaban Dişli, son Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer bulamamıştı.

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Mehmet Dişli, Akar’ı odasında derdest eden ekibin içinde yer almakla ve kendisine darbe girişimini tebliğ etmekle suçlanıyor. Dişli’nin Akar’a, “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı. Biraz sonra göreceksiniz” dediği öne sürülmüştü.

İfadesinde suçlamaları reddeden Dişli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la birlikte darbeyi engellemeyi çalıştığını savunmuştu.

‘Akar’ı darbenin içine çekmeye çalıştılar’

Selvi, ’15 Temmuz gecesi düğüne gitmeyen komutan’ başlıklı yazısında, hava, deniz, jandarma ve özel kuvvetler komutanlarının 15 Temmuz gecesi farklı düğünlerde olduklarını hatırlattı.

Hürriyet yazarı şöyle devam etti: “Diğer komutanlar bir tanıdığının çocuğunun düğünü için Ankara’dan İstanbul’a giderken, Mehmet Dişli’nin gitmediği düğün öz yeğeninin düğünüydü. Kardeşi Alaattin Dişli’nin oğlu evleniyordu. Darbe gecesi saat 20.30’da Genelkurmay karargâhına gelen Dişli, o saatten sonra Sakarya’daki düğüne gitmek yerine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yanına gidip, darbenin başına geçmesini teklif edecekti. 15 Temmuz gecesini ise düğün salonunda değil, darbenin merkez üssü olan Akıncı Üssü’nde geçirecekti.”

Akıncı Üssü’nde olup bitenlere ilişkin davada ‘darbenin mimarı’ denilen Akın Öztürk’ün ve Dişli’nin ‘ortak bir taktik’le Akar’ı hedef aldıklarını savunan Selvi, “Hedef almayı geçtim, Akar’ı darbenin içine çekmeye çalıştılar. Araya, ‘Bizi buradan kurtar’ mesajını koymayı da ihmal etmeyerek” diye yazdı.

‘Hem ben hem eşi aradı’

HTS kayıtlarına göre Dişli’nin ‘en sıcak saatlerde’ kardeşi Alaattin Dişli’yle görüştüğünü, ancak AKP’li kardeşi Şaban Dişli’yle görüşmediğini aktaran Selvi, AKP’li vekille yaptığı görüşmeyi de paylaştı: “Şaban Dişli’ye ‘O gece kardeşinizi aramış mıydınız’ diye sormuştum. ‘Hem ben hem eşi aradı, çünkü hayatından endişe ediyorduk ama görüşemedik’ demişti. Mehmet Dişli’ye de ifadesi sırasında ağabeyini arayıp aramadığı soruluyor. ‘Ağabeyimin telefonu benim yanımda yoktur. Kayıtlarımda da yoktur’ diyor. Ağabeyini aramıyor ama Şaban Dişli’nin ekibinden Fatih Danacı ile 4 kez görüşüyor. Hem de ne zaman? 16 Temmuz sabahı Hulusi Akar’la birlikte helikopterle Çankaya Köşkü’ne doğru hareket ettikleri sıralarda.”

‘Telefon trafiği darbenin beyin takımıyla’

Dişli’nin o gece biri resmi, diğeri özel iki telefonunun ‘vızır vızır işlediğini’ yazan Selvi, yazısını şöyle bitirdi: “Darbenin düğmesine basılmadan hemen önce başlayan telefon trafiği, hep darbenin beyin takımıyla gerçekleşmiş. Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan Akın Öztürk, Orhan Yıkılkan, Doğan Öztürk, Ramazan Gözal, Levent Türkkan, Kubilay Selçuk gibi isimlerle çok sık görüşmeler gerçekleştirmiş. ‘Darbe yapacak adam elbette ki darbecilerle görüşecek’ dediğinizi duyar gibiyim ama darbe yaptıklarını kabul etmiyorlar ki.”