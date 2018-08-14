Selvi, Brunson’ın avukatına yol gösterdi: Tahliye için ruh sağlığı raporu yeterli

İktidarın görüşlerini kamuoyuna ‘kulis haberi’ formatında aktarmasıyla tanınan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Türkiye ile ABD ilişkilerinde krize neden olan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması için psikolojisinin yerinde olmadığana dair bir raporun yeterli olacağını yazdı. Selvi böyle bir tahliye başvurusu için Brunson’ın avukatının bir aylık yasal sürenin geçmesini beklemesine gerek olmadığını da dile getirdi.

Selvi bugünkü yazısında, Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD ile Türkiye arasında zirveye çıkan siyasi krizin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bilek güreşine döndüğünü belirtti.

Reklam

‘Brunson böyle istenir mi?’

Türkiye heyetinin Washington’daki görüşmelerde pastör konusunda bir hafta ila 10 gün süre istediğini, ancak ABD tarafının “Önce Brunson’ı havada görelim” dediği yönündeki haberi anımsatan Selvi, “ABD Brunson’ı gerçekten istiyor mu ondan emin değilim. Brunson böyle istenir mi? Adı Trump değil, ne olursa olsun. Erdoğan böyle bir tehdide boyun eğer mi? Türk milleti bunu kabullenir mi?” diye sordu.

Diplomatik kaynaklara göre…

Hürriyet yazarı diplomatik kaynaklara dayandırarak ABD’ye giden heyetin dönüşünden bu yana Brunson’la ilgili bir temasta bulunulmadığını ve işin liderlere kaldığını aktardı. İki lider arasında temas kurulmasının yolunun ise Brunson’dan geçtiğini belirten Selvi bunun nedeninin Trump’ın bu işi prestij meselesi yapması olduğunu dile getirdi.

Reklam

‘Avukatın beklemesine gerek yok’

Selvi, Brunson’ın serbest bırakılması için hukuki olarak şöyle bir yolu gündeme getirdi: “Yeni bir belge ve yeni bir bilgi ortaya çıkması durumunda Brunson’ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir. Avukatının tutukluğa her ay itiraz etme hakkı var. Şu anda adli kontrolde tutulduğu için bir ayı dahi beklemesine gerek olmadığı söyleniyor. Ama Türkiye ile ABD arasında yaşanan ‘Büyük Brunson Savaşı’ndan sonra bu mümkün mü?

Bizim de ‘Bu krizi iyi yönetebildik mi?’ diye şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Ama Brunson olarak başlayıp dolar krizine dönüşen olayın bir de siyasi yüzü var. ABD dolar üzerinden Türkiye’yi vurup Erdoğan’a diz çöktürmek istiyor. Brunson olayı bitse başka bir kriz çıkaracaklarından kuşku yoktur.”