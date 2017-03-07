Selvi, Ankara’ya yansıyan Rakka harekatını yazdı: ABD ‘YPG’de ısrarlı’, ikinci kol Irak’tan

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yapılması beklenen operasyonun ayrıntılarını yazdı.

Bugünkü yazısında Türkiye ve ABD’nin farklı harekat planlarına yer veren Selvi, Ankara’nın ABD Başkanı Donald Trump’tan umudunu gitgide kestiğini ve bölgedeki son gelişmeler karşısında operasyonun Türkiye’nin ‘terörist’ saydığı YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) aracılığıyla gerçekleştirilmesinin beklendiğini kaydetti.

Selvi, Ankara’ya yansıyan bilgilere göre ABD’nin Rakka operasyonunu iki koldan icra etmeyi planladığını duyurdu.

Buna göre harekatın bir kolu Rakka’ya doğru kuzeyden ve diğer kolu da sürpriz biçimde Irak cephesinden başlatılacak. Hürriyet yazarı, kuzey kolunu şöyle anlattı: “Menbiç’ten Rakka’ya doğru kuzeyden güneye doğru harekâta geçilecek. Buna göre, yüzde 70’ini YPG’nin kalan yüzde 30’unu ise Suriyeli yerel Arap güçlerin oluşturduğu SDG ile ABD Özel Kuvvetleri’nin operasyonu başlayacak. Menbiç’ten ABD Özel Kuvvetleri ile YPG’nin birlikte hareket etmesi planlanıyor.”

Irak hattında 3 bin ABD özel kuvvetler askeri

Ancak Selvi, asıl sürprizi Rakka operasyonundaki Irak cephesini oluşturduğunu belirterek, “Rakka’ya yönelik ikinci operasyonun ise eşzamanlı olarak Irak yönünden doğudan batıya doğru başlatılması planlanıyor. Operasyona ABD Özel Kuvvetler’e mensup 3 bin askerin katılması öngörülüyor” diye yazdı.

ABD askerlerini Erbil ya da Tel Afer Havaalanı’na indirileceğini belirten Selvi, şöyle devam etti: “Erbil’den Suriye sınırına olan hat problemli olabileceği için daha çok Tel Afer Havaalanı üzerinde duruluyor. Tel Afer Havaalanı Irak merkezi yönetiminin kontrolünde. Erbil ya da Tel Afer’e inen ABD Özel Kuvvetleri’nin Suriye’ye, Sincar hattı ve Rabia kapısı üzerinden girmesi bekleniyor. Irak’tan Rakka’ya giden Musul-Rabia karayolu DAEŞ’in kontrolünde olduğu ve terör örgütü tarafından mayınlandığı için operasyon birlikleri Rakka’ya kendi oluşturdukları güzergâhtan girecek.”

Selvi’nin aktardığına göre ABD askerlerine Irak cephesinde Suriyeli Peşmergeler eşlik edecek. “Rakka operasyonuna katılacak olan Suriye kökenli 4 bin 500 Peşmerge’ye Dohuk’tan askeri eğitim veriliyor” diyen Selvi, ABD planını şöyle özetledi: “Böylece Menbiç’ten ABD ve YPG, Erbil ya da Tel Afer’den ise ABD ve Peşmerge harekete geçip iki koldan Rakka operasyonunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Operasyona İncirlik’ten kalkacak olan ABD savaş uçakları yoğun hava bombardımanı ile destek verecek.”

Türkiye’nin planı ÖSO ve Peşmergeler var

Türkiye’nin Rakka operasyonuna YPG öncülüğündeki DSG’nin katılmasına şiddetle karşı bilinen bir gerçek. DSG’ye alternatif olarak Özgür Suriye Ordusu’nu gösteren Ankara’nın da ABD’ye sunduğu bir Rakka harekatı planı var.

Selvi, bu planın detaylarını şöyle yazdı: “Türkiye’nin sunduğu Rakka planında ise Akçakale’den girilmesi öngörülüyor. PYD-YPG kantonunun içinden geçmesi nedeniyle 54 kilometre uzunluğunda 1.6 km genişliğinde güvenli bir hat oluşturulması talep ediliyor. Türkiye ile ABD’nin öncülük ettiği koalisyon ülkelerinin yoğun hava desteği vermesi, karadan ise ÖSO, Suriye Demokratik Güçleri’nin Arap unsurları ile Peşmerge’nin yer alacağı kara gücünün girmesi öneriliyor. Türkiye’nin planının hiçbir yerinde YPG’ye yer yok.”

Ancak Selvi’ye göre ABD’nin ‘YPG ısrarı’ pek de aşılmış değil. ABD’nin Türkiye’den operasyona ilişkin bir takvim de istediğini belirten Selvi, ayrıca ABD’nin Türkiye’den ısrarla bölgeden ne zaman çekileceğini de öğrenmeye çalıştığını kaydetti.

DSG, dün Rakka’nın son karayolu bağlantısı Deyr ez Zor yolunu da ele geçirerek, fiiliyatta kentin kuşatmasını tamamlamıştı. Kentin güneyindeki Fırat Nehri üzerindeki köprüler de bombalanırken, DSG’nin bu hamlesi hem operasyonun yakında başlayacağının işareti olmuş, hem de ABD’nin operasyonu DSG ile yürüteceğinin kesinleştiğini göstermişti.