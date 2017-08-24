Selvi, ‘Aksakallı krizi’ni aktardı: Sonun başlangıcı Akar’ı hedef almasıydı

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Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, Özel Kuvvetler komutanı iken Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın durumunun detaylarını paylaştı.

Aksakallı’nın istifa dilekçesini hazırladığı ve bu hafta içinde emekliliğini isteyeceği ileri sürülmüştü.

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Aksakallı ile birlikte piyade ve komando tugay komutanları dahil 10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı ve Aksakallı’nın TSK’da kalması için iknaya çalışıldığı ve şimdilik görevde kalmayı tercih ettiği de diğer iddialar olarak basına yansımıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, yedi general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini ve taleplerin onaylandığını duyurmuş, emeklilik işlemlerinin atamalarla ilgisi olmadığını açıklamıştı.

İki maddede ‘bardağın dolu tarafı’

Selvi, ‘Zekai Paşa konusu’ başlıklı yazısında durumun içyüzünü anlattı.

Hürriyet yazarı, Aksakallı’yla ilgili ‘bardağın dolu tarafını’ iki maddede sıraladı: “Ömer Halisdemir’e, Semih Terzi’nin öldürülmesi talimatını verdi, TV’lere bağlanıp, ‘Paralel ihanet şebekesi darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor ama başarılı olamayacak’ diye konuştu.”

Selvi şöyle devam etti: “2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in “Zekai Aksakallı beni aradı, ‘Karargâh işgal edildi, ben evdeyim’ dedi. Ben, ‘Karargâha dön’ deyince de ‘Karımı teskin ediyorum’ cevabını verdi” dedi. Temel Paşa’nın bu sözleri, o ana kadar oluşan ‘Kahraman Aksakallı’ portresini sarstı. Aksakallı ifadesinde sabah 10.00’a doğru Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gittiğini doğruluyor. O anı, ‘Karargâhın girişindeki beton zemin üzerinde şehidimiz Ömer Halisdemir cansız yatıyordu’ diye anlatıyor.”

‘Hedefin Akar olduğu söylendi’

‘Fırat Kalkanı’ harekatının başında olan Aksallı’nın operasyonu ‘balkondan dürbünle’ izlediği fotoğraflarının basında yer almasının hem siyaset hem karargahı rahatsız ettiğini yazan Selvi, yine de Aksakallı’nın darbe girişimine karşı verdiği mücadelenin ‘her şeyin ötesinde’ olduğunu belirtti.

Selvi yazısını şöyle bitirdi: “Ta ki, ‘TSK’da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz ‘Personel kışlayı terk etmesin’ emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam eder. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz 2016’da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı’ diyene kadar. Bu sözlerin hedefinin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olduğu söylendi. Aksakallı için sonun başlangıcı yorumları ise o tarihten itibaren yapılmaya başlandı.”