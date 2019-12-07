Seloteyple yapıştırılan ‘muz’ sanat eseri oldu; 120 bin dolara satıldı

ABD’nin Miami Beach kentinin ev sahipliği yaptığı, çok sayıda galerinin katıldığı ‘Art Basel’ sanat fuarında, duvara seloteyple yapıştırılan bir muzdan ibaret ‘sanat eseri’ 120 bin dolara (693 bin 192 lira) satıldı.

Fotoğraf: Instagram

İtalyan heykeltıraş Maurizio Cattelan’ın imzasını taşıyan eseri sanat fuarında satışa sunan, merkezi Fransa’nın başkenti Paris’teki galeri Perrotin, üç versiyonundan ikisinin satıldığını ve sonuncusunun da hafta içinde ABD’de alıcı bulduğunu açıkladı.

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Muzun bir marketten alınıp seloteyple yapıştırıldığını belirten galerinin kurucusu Emmanuel Perrotin, “Muzlar küresel ticaret ve espri anlayışının simgesi. Tabii satın alanlara çürümeye başladıklarında ne yapacaklarına dair bir önerimiz de yok” dedi.

Perrotin, Cattelan’ın muz şeklinde bir heykel yapmak istediğini ve ilham kaynağı olsun diye her seyahate çıktığında muz alıp otel odasındaki duvara astığını anlatarak, “Önce reçineden, sonra bronzdan yapmış ve sonrasında da gerçek muz kullanmak istemiş” ifadelerini kullandı.

Cattelan’ın 18 ayar altın kullanarak tasarladığı tuvalet, eylül ayında Britanya’nın Oxfordshire bölgesinde, Marlborough Dükü’nün yaşadığı Blenheim Sarayı’ndan çalınmıştı.