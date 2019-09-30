Selman: Kaşıkçı cinayetinde sorumluluk kabul ediyorum; talimatı ben vermedim

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, 2 Ekim 2018’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorumluluk aldığını bir kez daha ifade etti. Selman, ‘cinayet için talimat veren kişi’ olduğuna dair iddiayı ise yine yalanladı.

Fotoğraf: CBS

Geçen hafta, ABD’nin PBS kanalından Martin Smith’in İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili hazırladığı, yarın (1 Ekim) yayınlanacak belgeselin fragmanı paylaşılmıştı. Smith, Selman’ın, cinayetten bir ay sonra, Aralık 2018’de kamera olmayan ortamda sorularını yanıtladığını, ‘cinayet, kendi yönetiminde işlendiği için sorumluluğu olduğunu kabul ettiğini’ açıklamıştı.

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Bu kez CBS kanalında yayınlanan, ’60 Minutes’ (60 Dakika) programına konuk olan ve ‘kamera önünde’ konuşan Selman, ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinde çalışan Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili sorumluluk aldığını şöyle ifade etti: “Suudi Arabistan’ın bir lideri olarak cinayet Suudi Arabistan hükümeti için çalışan kişiler tarafından işlendiği için tamamen sorumluluk alıyorum.”

Kaşıkçı Suudi Arabistan yönetimini eleştiren bir gazeteci olduğu için öldürülmesi emrini verdiği öne sürülen Selman, iddiayı kesin bir dille yalanlarken cinayetten bilgisi olduğuna dair söylentilerin de doğru olmadığını söyledi.

Uluslararası kamuoyunun eleştiri oklarının hedefi olan Suudi Arabistan’da 11 kişi cinayetle ilgili yargılanıyor.

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‘İran’a engel olunmazsa petrol fiyatları fırlar’

Selman, programda, iki hafta önce Suudi Arabistan’daki petrol şirketi Aramco’nun tesislerine düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a engel olunmadığı takdirde petrol fiyatlarının fırlayacağı konusunda uyarıda da bulundu. İran’a engel olunmaması halinde bu ülkenin cesaretlenebileceğini ve bu durumun savaşa neden olabileceğini öne süren Selman “O zaman dünya ekonomisi mahvolur” dedi.