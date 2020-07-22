Selin Sayek Böke: Z kuşağının özgür kent meydanı sosyal medya

Ve Saray rejimi çok uzun süredir artık düzenin yapısal unsuru haline gelmiş olan yıkıcılığı eline alıverdi. Halktan gelen bu sesi dinlemek yerine sesin geldiği zemini yıkmayı seçti. Bizim kuşakların sesini duyurduğu kent meydanlarını özgürlük talebini var eden buluşma mekânları olmaktan çıkarttığı, Cumhuriyet tarihiyle hesaplaşmasının bir parçası olarak yok ettiği gibi şimdi de Z kuşağının özgür kent meydanı olan sosyal medyayı susturmaya girişti.

Bu haftanın gündemi Z Kuşağı değil, özde Z Kuşağı ama değil… Saray’ın yıkıcılığı, üzerimize ‘sosyal medyanın düzenlenmesi’ adı altında ifade özgürlüğünün daha da sınırlanacağı bir Saray sopasına dönüştürüleceği gündemini boca etti. Eş zamanlı olarak bu hafta halk sağlığı profesörü Dr. Kayıhan Pala, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nün açtığı soruşturmada bilim özgürlüğünü savunmak zorunda bırakıldı.

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Selin Sayek Böke’nin yazısı