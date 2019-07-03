Selin Sayek Böke: Yüzde 99’u rahatlatacak adımlar değil, yüzde 1’i zenginleştirecek politikalar tercih ediliyor

Yüzde 99’u rahatlatacak adımlar değil, yüzde 1’i zenginleştirecek politikalar tercih ediliyor. Ülkenin ihtiyaçları değil iktidarın kendi devamlılığı gözetiliyor. Oysa yapılması gereken belli. Kamudaki şatafatın, saltanatın, israfı acilen ortadan kaldırılması, milyarlarca dolarlık kamu özel işbirliği projelerinden vazgeçilmesi, döviz cinsi sözleşmelerin TL’ye çevrilmesi, Hazine garantilerinin bitirilmesi, krizin faturasının milyonlarca çalışanın, emeklinin, öğrencinin omzuna yıkılmasını önleyici adımların atılması gerekli.
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Hazine yeni ihraçla bir yıllık borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda yapmış olacak
Financial Times gazetesi Hazine’nin yapacağı dolar cinsi eurobond ihracının büyüklüğünün en az 1 milyar dolara olacağını yazdı. Bu iddiaya göre Hazine, bir yılda uluslararası piyasalardan yapmayı planladığı 8 milyar dolar değerindeki borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda gerçekleştirmiş olacak.
Kayyımda işler TMSF’nin hayal ettiği gibi gitmemiş: İnşaatta durum olağanüstü
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Gülal, kayyım atanan şirketler arasında kendilerini en çok inşaat sektörünün zorladığını ve işlerin hayal edildiği gibi gitmediğini belirterek bunun sektörün satışlarda olağanüstü zorlandığı bir döneme denk gelmesinden kaynaklandığını söyledi.
Madımak katliamının 26’ncı yılı: ‘Hesabı henüz sorulmadı’
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitiren 33 aydın ile 2 otel görevlisi, kentte düzenlenen programlarla anıldı.
Kıbrıs’tan hamle: Türkiye’yle ortaklık yapan üç sondaj firmasına yasal işlem
Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye adına adanın batı kıyılarında doğal gaz arayan üç firmaya ‘adanın kıta sahanlığını ihlal ettiği gerekçesiyle’ yasal işlem başlattığını duyurdu.
İklim değişikliği ‘rekor sıcaklık’ gibi ‘aşırı hava olayları’nı beş kat artırdı
Bilim insanları tarafından yeni yayınlanan çalışmalar son yıllarda Avrupa’da aşırı sıcaklar görülmesine yol açan ‘aşırı hava olayları’nın iklim değişikliği nedeniyle beş kat arttığını ortaya koydu.