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Yaramazlara biraz batar!

Selin Sayek Böke: Yüzde 99’u rahatlatacak adımlar değil, yüzde 1’i zenginleştirecek politikalar tercih ediliyor

Yüzde 99’u rahatlatacak adımlar değil, yüzde 1’i zenginleştirecek politikalar tercih ediliyor. Ülkenin ihtiyaçları değil iktidarın kendi devamlılığı gözetiliyor. Oysa yapılması gereken belli. Kamudaki şatafatın, saltanatın, israfı acilen ortadan kaldırılması, milyarlarca dolarlık kamu özel işbirliği projelerinden vazgeçilmesi, döviz cinsi sözleşmelerin TL’ye çevrilmesi, Hazine garantilerinin bitirilmesi, krizin faturasının milyonlarca çalışanın, emeklinin, öğrencinin omzuna yıkılmasını önleyici adımların atılması gerekli.

Selin Sayek Böke’nin yazısı

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