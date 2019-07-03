Selin Sayek Böke: Yüzde 99’u rahatlatacak adımlar değil, yüzde 1’i zenginleştirecek politikalar tercih ediliyor

Financial Times gazetesi Hazine’nin yapacağı dolar cinsi eurobond ihracının büyüklüğünün en az 1 milyar dolara olacağını yazdı. Bu iddiaya göre Hazine, bir yılda uluslararası piyasalardan yapmayı planladığı 8 milyar dolar değerindeki borçlanmanın yüzde 92’sini altı ayda gerçekleştirmiş olacak.