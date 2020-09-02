Selin Sayek Böke: Yüzde 1’in kendilerini kurtarma kararlılığı çöküşü hızlandırıyor

Ekonomi günden güne çöküyor. Yüzde 99’u hiçe sayan yüzde 1’in kendilerini kurtarma kararlılığı çöküşü hızlandırıyor.

Bu hafta başında açıklanan ekonomik büyüme gerçekleri de bu hali yansıtıyor. Türkiye ekonomisi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9 küçüldü.

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Muhtemeldir ki iktidarı memnun edeceği düşüncesiyle istatistik ölçerler rakamın çift basamaklı olmamasından dolayı rahatlamışlardır! Oysa verinin azıcık altına baktığımızda büyük daralmaların ne derece yaygın halk kitlelerini etkilediğini görmek mümkün. 14.4 milyon kişinin istihdam edildiği hizmetler sektöründe yüzde 25; 5.3 milyon kişinin istihdam edildiği sanayide yüzde 16.5 küçülme var.

Selin Sayek Böke’nin yazısı