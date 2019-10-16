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Yaramazlara biraz batar!

Selin Sayek Böke: Toz dumanın ardındaki gerçekler

Her yer toz duman. Öyle bir toz duman ki gözümüzü aralayıp gerçeklere bakmaz, kulağımızı verip sesleri duymaz, birbirimize erişip omuz omuza veremez oluverdik.

Toz bulutunun ardında ağır bir ekonomik kriz var. 12 aydır üst üste daralan sanayi üretiminin, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldığı ve böyle üst üste daralmanın en son 2009 krizinde yaşandığının söylenemediği bir kaos… Son 1 yılda 1 milyon 65 bin kişinin daha işsiz kaldığı, resmi işsiz sayısının 4 milyon 596 bin kişiye ulaştığı, üstelik neredeyse bir bu kadar daha işsizin işsiz bile sayılmadığı…

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Bugünden ve yarınlarından kopartılan, ne işte ne de okulda olan gençlerin oranının yüzde 30’a ulaştığı bir kaos…

Selin Sayek Böke’nin yazısı

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