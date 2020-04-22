Selin Sayek Böke: TBMM’yi yok sayıp yönetimi saraylara taşıyanlardır paralel devleti kuranlar

Yerel yönetimler hukuken ve siyaseten yetkilerinde ve sorumluluklarında olan işleri yapıyor, Saray onları durduruyor. Meslek örgütleri teknik bilgi ve birikimleriyle geldiğini gördükleri krize ön almak için, yaşamak ve yaşatmak için çırpınıyor, Saray onları görmezden geliyor. Halk, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından evde kalması gerektiğini anlamışken Saray milyonlarca emekçiyi hafta içi ısrarla koronavirüsle baş başa bırakıyor.

Sonra da halk, sivil toplum ve meslek örgütleri, yerel yönetimler yaşanan ve daha da ağır yaşanacağı herkesçe bilinen krize karşı koruma geliştirmek için sorumluluğunu yerine getirince paralel devlet kurmakla suçlayıveriyor!

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Halkın yönetime katılımının en temel unsuru olan seçme hakkını gasp ederek belediyelere kayyum atayan, yüz yıldır milletin egemenliğinin temsil edildiği TBMM’yi yok sayan, yönetimi Saray’lara taşıyanlardır paralel devleti kuranlar.

Selin Sayek Böke’nin yazısı