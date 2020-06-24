Selin Sayek Böke: Sorun sadece baro başkanlarının sorunu değil

Gasp edilen en temel hakkımız olan fikir özgürlüğü. Farklı düşünebilme, aynı düşünebilme, eleştirebilme, ortaklaşabilme… Fark etmiyor, düşünebilme hakkımız gasp ediliyor. Abluka altında olan işte bu… Düşünce, hakikat, savunma Saray’ın ablukası altında.

Hakikatin yargılandığı, hakikati savunanların en temel anayasal haklarının fütursuzca çiğnendiği yerde hukuktan bahsetmek abesle iştigal olur. Hukukun olmadığı yerde sorun sadece bugün mahkeme salonlarında haksızca suçlananların, savunmanın temsilcilerinin, baro başkanlarının sorunu değil.

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Selin Sayek Böke’nin yazısı