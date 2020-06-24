Diken

Yaramazlara biraz batar!

Selin Sayek Böke: Sorun sadece baro başkanlarının sorunu değil

Gasp edilen en temel hakkımız olan fikir özgürlüğü. Farklı düşünebilme, aynı düşünebilme, eleştirebilme, ortaklaşabilme… Fark etmiyor, düşünebilme hakkımız gasp ediliyor. Abluka altında olan işte bu… Düşünce, hakikat, savunma Saray’ın ablukası altında.

Hakikatin yargılandığı, hakikati savunanların en temel anayasal haklarının fütursuzca çiğnendiği yerde hukuktan bahsetmek abesle iştigal olur. Hukukun olmadığı yerde sorun sadece bugün mahkeme salonlarında haksızca suçlananların, savunmanın temsilcilerinin, baro başkanlarının sorunu değil. 

Reklam

Selin Sayek Böke’nin yazısı

SON HABERLER

Financial Times Erdoğan’ın yeni ‘baş ağrısı’ dediği Yavaş’ın kampanyasını yazdı

Financial Times, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın salgından etkilenen dar gelirli aileler için ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla başlattığı kampanyayı kaleme aldı. CHP’li belediyelerin topladığı bağışların yasal olmadığı gerekçesiyle durdurulduğundan bahsedilen yazıda, Yavaş için ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baş ağrısı’ ifadesi kullanıldı.

HDP’li Sancar: Nefes alamayan bütün toplum kesimleri için yürüdük

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin yürüyüşüyle ilgili “Bu yürüyüş nefes alamayan bütün toplum kesimleri içindi. Gençler içindi, kadınlar içindi, emekçiler içindi, yoksullar içindi” diye konuştu. Sancar, baro başkanlarıyla da yürüyüşlerinden dolayı ‘gurur duyduğunu’ kaydetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...