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Yaramazlara biraz batar!

Selin Sayek Böke: Saray’ın ‘yeni’ ekonomi programından dengelenme, disiplin ve değişim çıkmayacak

Saray’ın ‘yeni’ ekonomi programından dengelenme de, disiplin de, değişim de çıkmayacağı belli. Ama bu program, toplumun barış, eşitlik, demokrasi, adalet ve birbirine sahip çıkma mücadelesinin ortaya çıkarttığı toplumsal değişim ve yenilenme talebine yanıt veremeyeceğini fark eden iktidarın telaşını yansıtıyor. Bu sefer iktidarın bizim olan kelimeleri çalmasına izin vermeyeceğiz. Dengelenme de, disiplin de ama en önemlisi değişim de halktan, bizden gelecek!

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