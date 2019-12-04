Selin Sayek Böke: Milyonlar açlık sınırının altında bir karanlığa mahkum ediliyorlar

Şurası açık ki, milyonlarca çalışan asgari yaşam koşullarını sağlayacak ücretlere erişemiyor. Bu durum merdiven altına itilenler, fabrikada üretim bandında çalışanlar, AVM’lerdeki kasiyer ve güvenlik görevlileri, öğretmenler, avukatlar için de geçerli. Mavi yakalısı da beyaz yakalısı da bu durumdan payını alıyor. Bugünün ekonomi düzeninde yakaların renginden bağımsız yeni sınıflar olduğu gerçeğinden hareketle yeni mücadele ortaklıkları işte bu gerçekle ortaya çıkıyor.

Etnik kimlikleri farklı, inançları farklı, yaşadıkları coğrafyalar farklı olan milyonlar, düzen tarafından asgari ücretle veya asgari ücrete çok yakın ücretlerle açlık sınırının altında bir karanlığa mahkum ediliyorlar.

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Bu, iktidarın siyasi ve sınıfsal tercihleriyle, yanlış yönettiği için değil, bilerek ve isteyerek kurduğu düzen sonucunda ortaya çıkıyor.

Selin Sayek Böke’nin yazısı