Selin Sayek Böke: Kaynaklar yandaş müteahhite, IBAN numarası halka

Kaynak var. Kaynak olmasaydı sadece birkaç gün önce hiçbir üretken ve sürdürülebilir gelir etkisi olmayan, üstelik doğayı da yok ederek yarınlarımızı elimizden çalacağı bilinen rantçı Kanal İstanbul ihalesi yapılmazdı. O derece kaynak var ki maskeler takıldı, ihale odası açıldı ve devletten rantçı müteahhitlere para aktarmak üzere Kanal İstanbul ihalesi yapıldı.

Yani tercih belli. Yıllardır emek emek kazancından vergisi ödeyen halka arsızca şimdi de IBAN numarası gönderen ve bunu da milli dayanışma diye satan bir zihniyet var karşımızda. Kaynaklar yandaş müteahhite, IBAN numarası halka…

Reklam

Selin Sayek Böke’nin yazısı