Selin Sayek Böke: Kamu projeleri bir avuç yandaşı zenginleştirmek için kullanıldı

Yıllardır kurulmuş olan rant düzeni kamu kaynaklarını üretken, verimli, çağın değişen üretim koşullarına uyum sağlamamızı sağlayacak alanlar yerine bir avuç yandaşı zenginleştirecek rant projelerine aktardı. Para ve geleceğimiz betona gömüldü. Dünyada yeni üretim biçimleri şekillenirken Türkiye’yi ucuz emek gücü deposu yapmak konusunda ısrarlı bir model kuruldu ve istihdam denince rejimin aklına inşaattan başka bir şey gelmedi.

Selin Sayek Böke’nin yazısı