Selin Sayek Böke: İVME paketi, iktidarın ülkeyi uçurumdan aşağı götürme hızındaki artışı gösteriyor

Paketin adı İVME.

Bilimsel bir gerçeklik var ki, hız konumun nasıl değiştiğini, ivme ise hızın nasıl değiştiğini anlatır. İVME paketi, ne yazık ki, iktidarın ülkeyi uçurumdan aşağı tam gaz götürme hızındaki artışı göstermekten başka bir şeyi anlatmıyor.

Reklam

Nedeni açık.

Ekonomiyi krize götüren hiçbir koşulu değiştirmediği gibi, krizin yükünü azaltacak herhangi bir adım da içermiyor. Bilakis, krizi çıkartan düzeni devam ettirecek bir paket. Düzen tüm kurumların siyasi iktidara alet edildiği, kamunun kaynaklarının iktidarın tercihleri doğrultusunda dağıtılması için araç olarak kullanıldığı ve tercihlerin de uzun vadeli kalkınma değil, yandaş yaratma hedefiyle kullanıldığı bir düzen… Bu paket de yine ve yeniden kamu bankalarını kullanarak bu düzeni devam ettirmenin paketi. Hem de ivmelenerek!

Selin Sayek Böke’nin yazısı