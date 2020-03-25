Selin Sayek Böke: İstikrar kalkanında sosyal devlet yok, halk yok, çalışanlar yok

Sağlık açısından elzem olan sosyal izolasyonu mümkün kılacak olan kalkanı sağlaması gereken ekonomi ve sosyal politikalar. Geçtiğimiz hafta iktidarın açıkladığı 19 maddeli ‘istikrar kalkanı’ ise halkın çok ihtiyacı olan bu kalkanları gözetmekten, dolayısı ile sağlıklı günler sağlama hedefinden çok uzak. Hatta o derece ki pakete dikkatli bir gözle bakınca halka kalkan değil halkı ezen bu düzene kalkan olduğu açıkça ortaya çıkıyor.

Acil ihtiyaç korumasız halkın sosyal ve ekonomik bir kalkanla korunması, çalışan veya çalışmayan herkesin gelir kayıplarının önlenmesi. Ancak bu ihtiyaç istikrar kalkan paketinin yanından dahi geçmemiş. Çünkü istikrar kalkanının içinde konutçu müteahhitler var, bir avuç havayolu şirketi var ve bugünün borç düzeninin yeni kredilerle ayakta tutulma gayreti var. İstikrar kalkanında kimler ve ne yok? Sosyal devlet yok, halk yok, çalışanlar yok…

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Selin Sayek Böke’nin yazısı