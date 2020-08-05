Selin Sayek Böke: İstanbul Sözleşmesi yaşamın ta kendisidir

İstanbul Sözleşmesi’nin açık adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’. Adı üzerinde, amacı kadınlara yönelik şiddeti önlemek. Karşı çıkanlar kadınların şiddet görmesini haklı görüyorlar.

(…)

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İstanbul Sözleşmesi temel insan haklarını insanların hayırseverliğine mahkûm eden değil, devlet politikasının merkezine taşıyan eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin güvencesidir. Hak temelli düzenin güvencesidir. İstanbul Sözleşmesi yaşamın ta kendisidir. Haklarından, yaşamından vazgeçmeyecek milyonlarca kadının ortak sesidir.

Bırakın karşı çıkılmasını, tam tersine daha etkin uygulanması, daha da güçlendirilmesi gerekir.

Selin Sayek Böke’nin yazısı