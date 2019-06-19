Selin Sayek Böke: İstanbul sadece İstanbul için değil 7 milyon işsize nefes vermek için oyunu kullanacak

Bu derece keyfilik, bu derece tek adamlık olunca da ne yatırım, ne üretim, ne istihdam oluyor. Yani işsizlik kader değil. 7 milyon vatandaşın işsizlik karanlığına terk edilmesinin sebebi, halkı değil tek adamın ve yandaşlarının zenginliğini önceleyen anlayış. Ülkenin tüm kaynaklarını kendi zenginliği uğruna yolsuzlukla, rantla, talanla yutup yok eden anlayış.

23 Haziran bir kez daha bu anlayışa dur demek, eşit, adil, özgür, laik, barışa dayalı bir ekonomik, sosyal ve siyasi geleceği var etmek için bir fırsat çıkartıyor karşımıza!

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Bu yüzden İstanbul sadece İstanbul için değil, o gelecek için, 7 milyon işsize nefes vermek için, pazarda filesini dolduramayan Ayşe teyzeler için, pazarda ürününü satamayan Mehmet amcalar için, Türkiye için sandığa gidecek ve oyunu kullanacak.

Selin Sayek Böke’nin yazısı