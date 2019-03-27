Selin Sayek Böke: İktidarın, sadece bir yerel seçime giderken bile söyleyecek sözü kalmadı

İktidarın, sadece bir yerel seçime giderken bile, topluma söyleyecek tek bir sözünün kalmadığının farkında herkes… Her otoriter rejim gibi, toplumu ve muhalefeti tehdit ederek, halkı hayali bir düşmanla kutuplaştırarak, son çare kendi tarafında saf tutmaya çalıştığının farkında.

Bu yüzden beka, düşman, zafer dediklerinin… Beka, düşman, zafer dediklerinde, gerçekte kimlerin kişisel bekası ve zaferini gözettiklerinin ve gerçekte düşmanın kim olduğunun farkında.

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Dahası, artık Türkiye gibi bir ülkenin yalnızca hayali düşmanlara, komplo teorilerine ve zora dayanarak uzun süre yönetilemeyeceğinin farkında.

En önemlisi, farkettiklerini dile getirdiğinde, öz olarak ‘değişim’ dediğinin de farkında. Bu değişime hazır olanları ortaklaştıracağımız bir gelecek hedefine doğru ilk adımları atmak için 31 Mart’taki sandık Türkiye için bir fırsat.

Selin Sayek Böke’nin yazısı